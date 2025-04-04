Трамп має сплатити понад $820 тис. автору досьє: рішення суду

Позов Трампа проти Orbis, поданий у 2023 році, стосувався нібито порушення персональних даних

Британський суд зобов’язав президента США Дональда Трампа виплатити понад £625 тисяч (близько $820 тис.) як компенсацію судових витрат компанії Orbis Business Intelligence, яку заснував колишній співробітник британської розвідки MI-6 Крістофер Стіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позов Трампа проти Orbis, поданий у 2023 році, стосувався нібито порушення персональних даних. Причиною стали два пункти зі скандального «досьє Стіла», де стверджувалося про зв'язки між виборчою кампанією Трампа в 2016 році і Росією, а також в інших звинуваченнях, які американський лідер рішуче заперечував.

Однак британський суд визнав позов необґрунтованим. Суддя Карен Стайн заявила, що «немає вагомих причин» для подальшого розгляду справи.

Спочатку сума компенсації складала £290 тисяч (близько $380 тис.), але зросла через невиконання Трампом зобов’язань із виплати. У компанії Orbis наголосили, що для них справа мала принципове значення, оскільки стосувалася захисту репутації. Сам Трамп, своєю чергою, намагався поставити під сумнів достовірність інформації з «досьє Стіла».

Раніше Верховний суд США відхилив екстрене прохання президента Дональда Трампа про призупинення майже $2 млрд іноземної допомоги. Постанова суду була без підпису, що є звичайною практикою для рішень, ухвалених в екстрених справах. Там була лише вказівка, що суддя першої інстанції, який наказав уряду відновити виплати, повинен уточнити, які зобов’язання має виконати уряд.