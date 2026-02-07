Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
Уражено Редкінський дослідний завод
Фото: Exilenova+/Telegram

На території заводу розпочалася масштабна пожежа

СБУ уразила російський завод у Тверській області, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101. Про це повідомили джерела «Главкома» в спецслужбі.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області.

«На цьому об’єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального «децилин-М» для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину», – стверджує джерело.

Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа – над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.

Зазначається, що Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

«Уражений завод є важливою ланкою у створенні крилатих ракет, якими Росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога підтримувати інтенсивність обстрілів наших міст», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого у Тверській області РФ було атаковано Редкинський дослідний хімічний завод. 

До слова, у ніч на 5 лютого російські міста Білгород та Ростов-на-Дону потрапили під удар ракет та БпЛА. 

Читайте також:

Теги: росія завод пожежа СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто насправді почав демонтаж Заходу
Від Криму до Brexit: хроніка атаки на Захід
3 лютого, 13:35
Кая Каллас попередила про тиск Росії на Україну з вимогою поступок
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
2 лютого, 15:20
Для Росії присутність західних миротворців на сході України буде неприйнятним
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
31 сiчня, 18:50
Посольство України у Брюсселі закликало попередити поширення російської дезінформації та пропаганди
Посольство України у Брюсселі закликало скасувати показ російського фільму про війну
28 сiчня, 19:52
Росія у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво
Скільки ракет «Орєшнік» є у Росії: розвідка назвала цифри
24 сiчня, 16:54
Дрони атакували хімічний завод в Ставропольському краї
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї
15 сiчня, 02:36
Bloomberg: Іран продав Росії ракети на мільярди доларів
Bloomberg: Іран продав Росії ракети на мільярди доларів
13 сiчня, 04:12
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
10 сiчня, 01:59
Більше половини підприємств «Уралвагонзаводу» досі не під санкціями
Розвідка: Половина виробників бронетехніки РФ не перебувають під санкціями
9 сiчня, 11:22

Соціум

СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
ЄС звинуватив TikTok у створенні залежного дизайну, що загрожує психіці підлітків
ЄС звинуватив TikTok у створенні залежного дизайну, що загрожує психіці підлітків

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua