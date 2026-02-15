Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 15 лютого 2026 року

Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю, в окупованому Криму та у Краснодарському краї у РФ пролунали вибухи, державний секретар Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне припинення війни між Росією та Україною.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 лютого:

Удар по Запоріжжю

фото: Запорізька ОВА

Вночі 15 лютого російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, Внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.

Вибухи у Краснодарському краї

Задимлення після вибухів у Сочі скріншот з відео

У ніч на 15 лютого територія Краснодарського краю РФ зазнала масованої повітряної атаки.

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі Сочі та Адлера, де з 22:00 за місцевим часом працювали системи ППО. Місцеві мешканці повідомляють про десятки повітряних цілей у небі та потужну детонацію, від якої у будинках дрижали шибки, а на вулицях спрацьовувала сигналізація автомобілів. Через небезпеку в регіоні було введено режим «безпілотної загрози», а роботу аеропортів у Сочі та Геленджику тимчасово обмежили. У мережі пишуть про атаку на на порт, який знаходиться у Сочі.

Також повідомляється про вибухи в Краснодарі, Новоросійську, Геленджику, Слов’янську-на-Кубані, Анапі, Туапсе та Адигеї. Результат атаки наразі невідомий.

Окупований Крим атакували безпілотники

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вночі 15 лютого серія вибухів прогриміла в окупованій Керчі. За повідомленнями моніторингових каналів, Керченський міст було повністю перекрито ще з 19:00 суботи.

Окупаційна влада заявила про роботу ППО, проте очевидці з Керчі повідомляють про результативні влучання на протилежному березі Керченської протоки – в районі Тамані.

Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні

фото: AP

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне остаточного припинення війни між Росією та Україною. Таку заяву головний дипломат США зробив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

«Зустрівся з президентом України щодо безпеки України та поглиблення оборонного й економічного партнерства. Президент Трамп хоче рішення, яке раз і назавжди покладе край кровопролиттю», – написав Рубіо на X.

Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США

фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо спробував пом'якшити напруженість у відносинах із європейськими союзниками, не відмовляючись при цьому від жорстких вимог Вашингтона.

Риторика Рубіо стала дипломатичнішою порівняно з минулорічним скандальним виступом віцепрезидента Джей Ді Венса, який тоді відкрито критикував європейські цінності. Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, назвавши Америку «дитиною» європейської цивілізації, долі яких залишаються нерозривно пов'язаними. Ці слова викликали схвальну реакцію аудиторії, яка ще рік тому була шокована прямолінійними нападами з боку представників команди Трампа.

Інші важливі новини: