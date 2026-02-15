Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 15 лютого 2026 року

Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю, в окупованому Криму та у Краснодарському краї у РФ пролунали вибухи, державний секретар Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне припинення війни між Росією та Україною.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 лютого:

Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч фото 1
фото: Запорізька ОВА

Вночі 15 лютого російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, Внаслідок удару російського БпЛА пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.

Вибухи у Краснодарському краї

Задимлення після вибухів у Сочі
Задимлення після вибухів у Сочі
скріншот з відео

У ніч на 15 лютого територія Краснодарського краю РФ зазнала масованої повітряної атаки. 

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі Сочі та Адлера, де з 22:00 за місцевим часом працювали системи ППО. Місцеві мешканці повідомляють про десятки повітряних цілей у небі та потужну детонацію, від якої у будинках дрижали шибки, а на вулицях спрацьовувала сигналізація автомобілів. Через небезпеку в регіоні було введено режим «безпілотної загрози», а роботу аеропортів у Сочі та Геленджику тимчасово обмежили. У мережі пишуть про атаку на на порт, який знаходиться у Сочі.

Також повідомляється про вибухи в Краснодарі, Новоросійську, Геленджику, Слов’янську-на-Кубані, Анапі, Туапсе та Адигеї. Результат атаки наразі невідомий.

Окупований Крим атакували безпілотники

Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вночі 15 лютого серія вибухів прогриміла в окупованій Керчі. За повідомленнями моніторингових каналів, Керченський міст було повністю перекрито ще з 19:00 суботи.

Окупаційна влада заявила про роботу ППО, проте очевидці з Керчі повідомляють про результативні влучання на протилежному березі Керченської протоки – в районі Тамані.

Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні

Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч фото 3
фото: AP

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне остаточного припинення війни між Росією та Україною. Таку заяву головний дипломат США зробив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

«Зустрівся з президентом України щодо безпеки України та поглиблення оборонного й економічного партнерства. Президент Трамп хоче рішення, яке раз і назавжди покладе край кровопролиттю», – написав Рубіо на X.

Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США

Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч фото 4
фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо спробував пом'якшити напруженість у відносинах із європейськими союзниками, не відмовляючись при цьому від жорстких вимог Вашингтона. 

Риторика Рубіо стала дипломатичнішою порівняно з минулорічним скандальним виступом віцепрезидента Джей Ді Венса, який тоді відкрито критикував європейські цінності. Рубіо наголосив на історичній близькості США та Європи, назвавши Америку «дитиною» європейської цивілізації, долі яких залишаються нерозривно пов'язаними. Ці слова викликали схвальну реакцію аудиторії, яка ще рік тому була шокована прямолінійними нападами з боку представників команди Трампа.

Інші важливі новини:

Теги: Запоріжжя пожежа Дональд Трамп Керченський міст Іван Федоров Марко Рубіо Крим росія вибух окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
9 лютого, 13:11
Епштейн у 2010-х роках намагався домовитись про зустріч з главою Кремля через колишнього прем'єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда
WP: Епштейн спілкувався з відомими росіянами та хотів побачити Путіна
8 лютого, 12:59
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
5 лютого, 02:42
Дональд Трамп назвав церемонію «Ґреммі» сміттям
Трамп розкритикував «Ґреммі» через жарти про його причетність до подій на острові Епштейна
2 лютого, 15:10
Пожежу у будинку було ліквідовано о 05:15 на площі 600 кв. м
Київщина: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ворожого обстрілу у Білогородці
28 сiчня, 08:41
Трамп веде зовнішню політику «зверху вниз»
Рішення за зачиненими дверима: як політика Трампа впливає на Україну і союзників – аналіз Reuters
25 сiчня, 03:49
Опитування: кожен другий європеєць вважає Трампа ворогом
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Зеленський пояснив, що єдиним захистом проти балістики є Patriot
Росія збільшує ракетний потенціал. Президент пояснив, що треба робити
20 сiчня, 13:50
Через російську атаку пошкоджено приватний будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч
20 сiчня, 05:40

Події в Україні

Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2026
Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є постраждалі
Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є постраждалі
Лінія фронту станом на 14 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 лютого 2026. Зведення Генштабу
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua