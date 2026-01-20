Головна Країна Кримінал
СБУ відкрила справу про держзраду проти політтехнолога Петрова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За даними слідства, політтехнолог своїми діями завдавав шкоди суверенітетові та територіальній цілісності України
Володимир Петров підозрюється в допомозі Росії

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження проти політтехнолога, засновника та ведучого каналу «Ісландія» Володимира Петрова за статтею «державна зрада». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами парламентаря, справу проти Петрова було відкрито 14 січня 2026 року. Йому інкримінують допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України.

«Громадянин України Петров Володимир Володимирович, будучи блогером, телеведучим, а також продюсером ТОВ «Люмпен продакшн», діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, використовуючи власні медіа-ресурси, а саме медіапроєкти «Ісландія», «Школа корупції» та «Люмпен шоу», надав іноземній державі – Російській Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тим самим вчинив державну зраду в умовах воєнного стану

Так, у своїх виступах Петров В.В. категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ на територію України, вказуючи що війна є громадянською, а терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» є державними утвореннями із власними органами влади, просував ідею відмови від українських державних символів, заради «примирення», свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав Збройних сил України», – йдеться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров має бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де він оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

Тоді ж ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працює в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом стало відомо, що Володимира Петрова було звільнено за власним бажанням.

Теги: СБУ державна зрада Володимир Петров

