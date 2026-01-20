СБУ відкрила справу про держзраду проти політтехнолога Петрова

Володимир Петров підозрюється в допомозі Росії

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження проти політтехнолога, засновника та ведучого каналу «Ісландія» Володимира Петрова за статтею «державна зрада». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами парламентаря, справу проти Петрова було відкрито 14 січня 2026 року. Йому інкримінують допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України.

«Громадянин України Петров Володимир Володимирович, будучи блогером, телеведучим, а також продюсером ТОВ «Люмпен продакшн», діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, використовуючи власні медіа-ресурси, а саме медіапроєкти «Ісландія», «Школа корупції» та «Люмпен шоу», надав іноземній державі – Російській Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тим самим вчинив державну зраду в умовах воєнного стану

Так, у своїх виступах Петров В.В. категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ на територію України, вказуючи що війна є громадянською, а терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» є державними утвореннями із власними органами влади, просував ідею відмови від українських державних символів, заради «примирення», свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав Збройних сил України», – йдеться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров має бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де він оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

Тоді ж ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працює в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом стало відомо, що Володимира Петрова було звільнено за власним бажанням.