До Великодня «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги з Одеси

Традиційно компанія додає поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів

До Великодня й травневих свят «Укрзалізниця» запланувала 11 додаткових поїздів, серед яких й Одеські напрямки. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

На великодні та травневі свята Укрзалізниця планує призначити щонайменше 11 додаткових поїздів. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик. Традиційно Укрзалізниця додає поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.

Нагадаємо, компанія-перевізник «Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він також зазначив, що протягом тижня надасть пропозиції щодо організації перевезень у Харківській області, яка потрапила до «червоної» зони.