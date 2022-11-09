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Сили ППО збили ракету, випущену окупантами по Одещині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили ППО збили ракету, випущену окупантами по Одещині
Ракету знищено над Чорним морем
фото ілюстративне

Ворог спрямував по узбережжю Одещини ракету Х-31

8 листопада російські окупанти атакували Одещину ракетою, випущеною з літака над Чорним морем. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українські сили ППО збили ракету.

«Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулий день позиції ЗСУ на півдні ворог чотири рази атакував армійською авіацією, у відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки.

Нагадаємо, зенітно-ракетні комплекси ППО Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України.

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів.

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Теги: Одещина Чорне море ракета окупанти Україна росія війна

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