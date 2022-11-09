Сили ППО збили ракету, випущену окупантами по Одещині

Ворог спрямував по узбережжю Одещини ракету Х-31

8 листопада російські окупанти атакували Одещину ракетою, випущеною з літака над Чорним морем. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українські сили ППО збили ракету.

«Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулий день позиції ЗСУ на півдні ворог чотири рази атакував армійською авіацією, у відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки.

Нагадаємо, зенітно-ракетні комплекси ППО Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України.

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів.