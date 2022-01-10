Поліцейський із Рівного отримав підозру в перевищенні повноважень

Правоохоронець одягнув кайданки на затриманого та побив

У Рівному поліцейського підозрюють у перевищені службових повноважень. За версією слідства, у травні 2021 року він одягнув кайданки на чоловіка, утримував його силою та бив. Правоохоронця відсторонили від займаної посади, він під домашнім арештом. Про це пише «Суспільне».

На початку січня повідомили про підозру поліцейському з Рівного у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалось застосуванням спецзасобів та насильством, що ображає особисту гідність людини. За інформацією речниці обласної прокуратури Оксани Жужельської, інцидент трапився у травні 2021 року.

«Тоді поліцію повідомили про порушення громадського порядку поблизу залізничного вокзалу в обласному центрі. Правоохоронець приїхав на виклик у складі екіпажу. Він одягнув кайданки на одного з присутніх, кинув його на асфальт та утримував силоміць, застосовуючи заборонений прийом та завдавав удари», – зазначила Оксана Жужельська.

За її словами, від таких дій чоловік отримав травми. Розслідуванням інциденту зайнялось Державне бюро розслідувань. Правоохоронця відсторонили від займаної посади, він під домашнім арештом.

Покарання за інкримінованою поліцейському статтею – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Київщині поліцейські побили ногами водія, який порушив правила.

Як раніше повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

До слова, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один із них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові.