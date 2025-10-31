Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ
Євген Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях
фото: Ґрати

Засідання з обрання запобіжного заходу тривало майже місяць

Приморський райсуд Одеси призначив ексвоєнкому Одеської області Євгену Борисову заставу у 20 млн у справі про самовільне залишення частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Адвокати Борисова пообіцяли оскаржувати рішення суду. «Ми будемо оскаржувати. Сама суддя написала в рішенні, що воно оскаржується протягом п'яти днів», – сказав адвокат підозрюваного Андрій Война.

Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення на фронті.

Нагадаємо, червні 2023 року начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов був звільнений із займаної посади після оприлюднення інформації про те, що його родина під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів. 22 липня 2023 року колишньому одеському військкому оголосили підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Також повідомлялося, що підозрюваний у легалізації майна злочинним шляхом, ексначальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності.

Читайте також:

Теги: Одеса ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент очікує на детальну доповідь щодо результатів перевірки вже цієї п’ятниці
Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
1 жовтня, 13:04
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
13 жовтня, 04:42
Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів
Труханов прокоментував рішення позбавити його громадянства
14 жовтня, 17:08
За словами Труханова, він виконуватиме обовʼязки мера доки відповідне рішення не ухвалить міська рада
Труханов оскаржуватиме рішення про позбавлення громадянства у Верховному суді
14 жовтня, 20:09
Молодь зібралася на Біржовій площі в Одесі
В Одесі протестувальники вийшли на мітинг проти Труханова (відео)
14 жовтня, 21:22
Борис Філатов (праворуч) подякував колишньому главі Дніпропетровської ОВА за співпрацю
Філатов розповів про відносини з очільником Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня, 22:20
Створення військової адміністрації для Одеси може означати більше блокпостів біля порту чи виїзду з міста
ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації
15 жовтня, 16:13
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично
Електронний ТЦК: Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок
24 жовтня, 18:04
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
24 жовтня, 20:52

Кримінал

Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ
Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ
Готель нардепа Шуфрича потрапив у поле зору ДБР
Готель нардепа Шуфрича потрапив у поле зору ДБР
Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини
Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини
Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО
Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО
У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: поранено військових
У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: поранено військових
Суд визнав багатодітного батька винним у зґвaлтуваннi двох доньок: деталі справи
Суд визнав багатодітного батька винним у зґвaлтуваннi двох доньок: деталі справи

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua