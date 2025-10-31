Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ

Засідання з обрання запобіжного заходу тривало майже місяць

Приморський райсуд Одеси призначив ексвоєнкому Одеської області Євгену Борисову заставу у 20 млн у справі про самовільне залишення частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Адвокати Борисова пообіцяли оскаржувати рішення суду. «Ми будемо оскаржувати. Сама суддя написала в рішенні, що воно оскаржується протягом п'яти днів», – сказав адвокат підозрюваного Андрій Война.

Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення на фронті.

Нагадаємо, червні 2023 року начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов був звільнений із займаної посади після оприлюднення інформації про те, що його родина під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів. 22 липня 2023 року колишньому одеському військкому оголосили підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Також повідомлялося, що підозрюваний у легалізації майна злочинним шляхом, ексначальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності.