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Солоність моря на пляжах Одеси впала майже втричі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Солоність моря на пляжах Одеси впала майже втричі
У відібраних 10 червня з точок в Одесі проб морської води збудник холери та холероподібних вібріонів не виявлено
фото ілюстративне

Питна вода, яка постачається в Одесу, відповідає санітарним нормам

Проби морської води в акваторії Одеси показали перевищення в ній норм вмісту забруднювальних речовин і різке падіння солоності внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, але не виявили збудників холери. Про це йдеться у Telegram-каналі Одеської мерії «Одеса. Офіційно».

«У відібраних 10 червня з точок в Одесі проб морської води збудник холери та холероподібних вібріонів не виявлено... У відібраних пробах морської води на пляжі «Ланжерон» зафіксоване перевищення заліза у 4,8 рази, солоність нижче норми у 2,7 рази; у відібраних на 16-й станції В. Фонтану пробах зафіксовано перевищення завислих речовин у 1,8 рази, заліза – у 5,2 рази, солоність нижче норми у 2,9 рази», – ідеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що питна вода, яка постачається в Одесу, відповідає санітарним нормам.

«Питна вода відповідає Державним санітарним нормам і правилам 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», – повідомляють у мерії.

В Одеській міськраді нагадали, що продовжує діяти наказ Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня, яким установлено особливий режим пересування громадян на окремих територіях Одеської області та заборонено перебування на узбережжі Чорного моря, зокрема, у межах пляжних зон.

Раніше повідомлялося, що на одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт.

Нагадаємо, після руйнування Каховської ГЕС на узбережжя Чорного моря продовжує виносити всі свідчення техногенної катастрофи, яку спричинили російські терористи. З води прибуває все більше сміття, повалених дерев, меблів та побутової техніки. Місцеві мешканці публікують у соцмережах десятки приголомшливих відео із забруднених пляжів.

Теги: Одеса Каховська ГЕС війна Чорне море

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