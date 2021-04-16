Стало відомо, коли в Одесі подорожчає проїзд у маршрутках

Ймовірно, ціна становитиме 10 гривень за одну поїздку

В Одесі прогнозують підвищення вартості проїзду у маршрутках. Ймовірно, ціна становитиме 10 гривень за одну поїздку, повідомляє «Думська».

Здорожчання може відбутися вже на початку червня. Про це повідомили співрозмовники одеського видання з мерії. За їхньою інформацією, відповідне рішення вже «назріло» в місті. Хоча представники влади розуміють, що воно може викликати хвилю обурення.

Другим джерелом, яке підтвердило збільшення цін в одеських маршрутках, став науково-виробничий центр «Економінформ». Він займається проєктуванням та розробкою економічного обґрунтування тарифів.