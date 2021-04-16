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    Стало відомо, коли в Одесі подорожчає проїзд у маршрутках

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    Представники влади розуміють, що подорожчання може викликати хвилю обурення - Стало відомо, коли в Одесі подорожчає проїзд у маршрутках
    Представники влади розуміють, що подорожчання може викликати хвилю обурення
    Фото з відкритих джрел

    Ймовірно, ціна становитиме 10 гривень за одну поїздку

    В Одесі прогнозують підвищення вартості проїзду у маршрутках. Ймовірно, ціна становитиме 10 гривень за одну поїздку, повідомляє «Думська».

    Здорожчання може відбутися вже на початку червня. Про це повідомили співрозмовники одеського видання з мерії. За їхньою інформацією, відповідне рішення вже «назріло» в місті. Хоча представники влади розуміють, що воно може викликати хвилю обурення.

    Другим джерелом, яке підтвердило збільшення цін в одеських маршрутках, став науково-виробничий центр «Економінформ». Він займається проєктуванням та розробкою економічного обґрунтування тарифів.

    Тим часом, починаючи з 3 березня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 киїнських маршрутних таксі
    Теги: громадський транспорт Одеса гроші
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