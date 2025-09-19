Головна Одеса Новини
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника
Галантерник у 2021 році покинув територію України і до цього часу не повернувся
фото: скриншот бази розшуку МВС

Галантерник є одним із підозрюваних у справі мера Одеси Геннадія Труханова

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора та дозволив проводити спеціальне судове провадження (заочний розгляд) щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Відповідне рішення ухвалили 19 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Галантерник є одним із підозрюваних у справі мера Одеси Геннадія Труханова, яка стосується незаконного заволодіння майном територіальної громади міста та відмивання доходів на суму 689 млн грн.

Причиною для клопотання стала систематична неявка бізнесмена до суду та його переховування від слідства. За словами прокурора, ще у 2021 році він залишив Україну й досі не повернувся.

Слідство вважає, що у 2016–2019 роках учасники схеми передавали земельні ділянки в Одесі визначеним забудовникам без конкурсу. У такий спосіб вони заволоділи шістьма ділянками на вулицях Аркадійське (Гагарінське) плато, Варненська, Жаботинського та Академічна, де згодом збудували ЖК Sea View, ЖК «Альтаїр-3» та апарт-комплекс «Морська резиденція».

Вищий антикорупційний суд Одеса

