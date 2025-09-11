Головна Київ Новини
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави
Молчанова заявила, що не збирається вносити заставу
фото: Дар'я Крутько/Liga.net

Молчанова просила не обмежувати її пересування по Україні та виїзди за кордон

Сьогодні, 11 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід засновниці Stolitsa Group Владиславі Молчановій у вигляді застави в розмірі 100 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Liga.net.

Молчанова заявила, що не збирається вносити заставу. Замість цього вона пропонувала суду надати особисту поруку, що нікуди не втікатиме з країни, і пообіцяла конструктивно співпрацювати зі слідством і судами.

Також Молчанова просила не обмежувати її пересування по Україні та виїзди за кордон, посилаючись на медичні потреби й оборонні контракти.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру в заволодінні 18 гектарами землі вартістю понад 160 млн грн колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку, а також його адвокатам. У цій справі підозру отримала і Влада Молчанова. 

Раніше Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ і назвала це «замовною спецоперацією», запевнивши, що буде відстоювати свою честь і ділову репутацію. 

Зокрема, 9 вересня українська бізнесменка, засновниця компанії Stolitsa Group та благодійного фонду Влада Молчанова повідомила, що готується до суду у зв'язку з висунутою їй підозрою НАБУ. За даними підприємиці, спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає від неї, матері шістьох дітей, наймолодший син якої ще немовля, заставу у 300 млн грн.

