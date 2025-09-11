Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави
Молчанова просила не обмежувати її пересування по Україні та виїзди за кордон
Сьогодні, 11 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід засновниці Stolitsa Group Владиславі Молчановій у вигляді застави в розмірі 100 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Liga.net.
Молчанова заявила, що не збирається вносити заставу. Замість цього вона пропонувала суду надати особисту поруку, що нікуди не втікатиме з країни, і пообіцяла конструктивно співпрацювати зі слідством і судами.
Також Молчанова просила не обмежувати її пересування по Україні та виїзди за кордон, посилаючись на медичні потреби й оборонні контракти.
Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру в заволодінні 18 гектарами землі вартістю понад 160 млн грн колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку, а також його адвокатам. У цій справі підозру отримала і Влада Молчанова.
Раніше Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ і назвала це «замовною спецоперацією», запевнивши, що буде відстоювати свою честь і ділову репутацію.
Зокрема, 9 вересня українська бізнесменка, засновниця компанії Stolitsa Group та благодійного фонду Влада Молчанова повідомила, що готується до суду у зв'язку з висунутою їй підозрою НАБУ. За даними підприємиці, спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає від неї, матері шістьох дітей, наймолодший син якої ще немовля, заставу у 300 млн грн.
