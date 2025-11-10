СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви

За словами правоохоронців, затримані клірики виконували завдання спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки відкрила 208 кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП. Серед фігурантів – 27 високопосадовців церкви, зокрема митрополити та архієпископи, яких підозрюють у співпраці з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, викриті клірики виконували завдання російських спецслужб для дестабілізації ситуації в Україні. Вони використовували релігійні громади для вербування вірян, виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення українських територій. Нещодавно підозру отримав настoятель храму УПЦ МП на Донеччині, який коригував вогонь ворога по Силах оборони та поширював фейки про українських військових. Зловмисника взято під варту.

Спільні розслідування СБУ та Нацполіції також показали, що окремі священнослужителі причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації схем ухилення від мобілізації. Загалом 78 представників Московської церкви уже отримали підозри у злочинах, а 40 священників засуджено до ув’язнення, серед них – чотири архієреї, які керували єпархіями у різних регіонах України.

Крім того, 19 кліриків УПЦ МП, що мають російське громадянство, позбавлені українського громадянства та посвідок на проживання. Серед них Орест Березовський (Онуфрій), предстоятель УПЦ МП, який, за даними СБУ, підтримує зв’язок із московською патріархією та протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви.

Нагадаємо, настоятелю Святогірської лаври митрополиту Арсенію повідомлено про нову підозру за злочини проти миру. Його знову арештовано.

Як повідомлялося, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні.

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.