Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви
Правоохоронці відкрили понад дві сотні кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За словами правоохоронців, затримані клірики виконували завдання спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки відкрила 208 кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП. Серед фігурантів – 27 високопосадовців церкви, зокрема митрополити та архієпископи, яких підозрюють у співпраці з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, викриті клірики виконували завдання російських спецслужб для дестабілізації ситуації в Україні. Вони використовували релігійні громади для вербування вірян, виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення українських територій. Нещодавно підозру отримав настoятель храму УПЦ МП на Донеччині, який коригував вогонь ворога по Силах оборони та поширював фейки про українських військових. Зловмисника взято під варту.

Спільні розслідування СБУ та Нацполіції також показали, що окремі священнослужителі причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації схем ухилення від мобілізації. Загалом 78 представників Московської церкви уже отримали підозри у злочинах, а 40 священників засуджено до ув’язнення, серед них – чотири архієреї, які керували єпархіями у різних регіонах України.

Крім того, 19 кліриків УПЦ МП, що мають російське громадянство, позбавлені українського громадянства та посвідок на проживання. Серед них Орест Березовський (Онуфрій), предстоятель УПЦ МП, який, за даними СБУ, підтримує зв’язок із московською патріархією та протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви.

Нагадаємо, настоятелю Святогірської лаври митрополиту Арсенію повідомлено про нову підозру за злочини проти миру. Його знову арештовано.

Як повідомлялося, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

Читайте також:

Теги: СБУ Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим стає місцем, де російське ППО перетворюють на металолом
Крим стає місцем, де російське ППО перетворюють на металолом
30 жовтня, 11:23
СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема
2 листопада, 20:53
Бортніков стверджував, що МІ-6 нібито «забезпечила пропагандистський супровід»
СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова
16 жовтня, 14:46
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував резонансні справи
20 жовтня, 12:03
Оновлені Sea Baby брали участь у третьому підриві Кримського мосту
СБУ показала нове покоління дронів Sea Baby: у чому їхня особливість (фото)
22 жовтня, 13:11
Знищено два легкомоторні літаки Росії
СБУ знищила легкомоторні літаки РФ (відео)
21 жовтня, 18:43
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі
СБУ затримала 18-річного агента РФ, який розставляв «відеопастки» на залізничних обʼєктах
3 листопада, 11:50
Колаборанта було затримано в одному з готелів Ковеля
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
7 листопада, 10:30
Бійці СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на покровському напрямку
Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ
4 листопада, 15:27

Кримінал

Операція «Мідас». Антикорупційна прокуратура почала службове розслідування через витік даних
Операція «Мідас». Антикорупційна прокуратура почала службове розслідування через витік даних
Операція «Мідас»: НАБУ та САП повідомили, як зловмисники відмивали гроші
Операція «Мідас»: НАБУ та САП повідомили, як зловмисники відмивали гроші
СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви
СБУ повідомила, скільки кримінальних справ відкрито проти кліриків Московської церкви
Операція «Мідас»: в одного з підозрюваних знайдено блокнот служби безпеки Путіна
Операція «Мідас»: в одного з підозрюваних знайдено блокнот служби безпеки Путіна
Неправдиві свідчення у справі детектива НАБУ: до суду скеровано обвинувальний акт щодо свідка
Неправдиві свідчення у справі детектива НАБУ: до суду скеровано обвинувальний акт щодо свідка
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку
Справа про корупцію в енергетиці «Мідас»: НАБУ опублікувало прослушку

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua