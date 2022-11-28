Влада Одеси планує відновити роботу громадського електротранспорту

Трамваї та тролейбуси не курсують в Одесі з 23 листопада

В Одесі планують відновити роботу громадського електротранспорту. Це може статися у понеділок, 28 листопада. Про це повідомила пресслужба мерії міста.

«КП «Одесміськелектротранс» планує поновити роботу громадського електротранспорту», – йдеться у повідомленні.

Трамваї та тролейбуси не курсують в Одесі з 23 листопада через критичну ситуацію із електропостачанням внаслідок ворожих обстрілів. Проте енергетики роблять усе можливе, аби поновити рух транспорту та відновити звичне життя українців.

Нагадаємо, 25 листопада у Кривому Розі було повністю зупинено рух електротранспорту для економії електроенергії.

Також 23 листопада у Києві метро змінило графік руху потягів, а трамваї припинили роботу.

Зауважимо, 23 листопада російська армія здійснила масований ракетний обстріл на всій території України. Через атаки російських загарбників майже вся Україна залишилася без світла, у багатьох регіонах проблеми з водопостачанням.