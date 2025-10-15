Головна Одеса Новини
Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Геннадій Труханов має російське громадянство, оскільки не відмовлявся від нього
фото: Facebook/Геннадій Труханов

За словами джерел «Главкома», мер Одеси неодноразово міняв російські паспорти

З’явились нові копії документів, які додатково підтверджують отримання мером Одеси Геннадієм Трухановим російського паспорта. Зокрема, це виписки як з офіційних реєстрів РФ, так і різноманітні відповіді федеральних органів на офіційні запити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами джерел «Главкома», мер Одеси неодноразово міняв російські паспорти. Раніше адвокат і військовослужбовець Вадим Оксюта розповів, що у Труханова було цілих три внутрішніх паспорти РФ + один радянський. У 1992 році після розвалу СРСР він служив у російській армії і набув російського громадянства, що встановлено судом.

Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело фото 1
Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело фото 2
документи надані «Главкому»

Апеляційний суд Московської області у грудні 2017 року скасував рішення про визнання недійсним російського паспорта Труханова. Тобто, мер Одеси – офіційно має громадянство РФ. Водночас відмова від паспорта не означає позбавлення громадянства.

Єдиним органом, який може скасовувати громадянство РФ, є президент або консульські установи за межами Росії.

Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело фото 3
Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело фото 4
документи надані «Главкому»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Після позбавлення Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.

До слова, Центральна виборча комісія вважає, що повноваження мера Одеси Геннадія Труханова будуть припиненими, коли Одеська міськрада отримає текст указу президента про втрату ним громадянства.

Теги: Геннадій Труханов паспорт громадянство

