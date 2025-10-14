Ексрегіонал та мер Одеси. Хто такий Геннадій Труханов та чому Зеленський забрав у нього громадянство

Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський позбавив міського голови Одеса Геннадія Труханова українського громадянства. «Главком» розповідає, що відомо про нинішню діяльність Труханова та його минуле.

Геннадій Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. Закінчив Одеське вище артилерійське командне училище імені Фрунзе у 1986 році, отримавши звання лейтенанта.

Пізніше здобув юридичну освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ, а також ступінь кандидата психологічних наук в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Після служби у Збройних силах він заснував охоронну фірму «Капітан» та працював у представництві компанії «Лукойл» в Україні.

Депутатство Труханова

У 2005 році вперше став депутатом Одеської міської ради, а з 2010 року очолював фракцію «Партії регіонів». У 2012-му став народним депутатом, але після Революції Гідності вийшов із партії.Варто зазначити, що Труханов 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони». Також Труханова багато разів звинувачували в організації загонів «тітушок» та підвозі їх до столиці під час Майдану.

Мер Одеси

У 2014 році переміг на виборах мера Одеси і переобирався тричі, залишаючись на посаді до теперішнього моменту. Його політична кар’єра була позначена низкою скандалів. Згідно з документами «Панамського архіву», Труханов мав зв’язки з десятками офшорних компаній. У 2018 році він став фігурантом справи про купівлю будівлі заводу «Краян» із переплатою у 17 разів, але згодом був виправданий.

Варто зазначити, що Труханов активно виступав проти перейменування топонімів в Одесі. Він стверджував, що подібні рішення «обнуляють» місто. Він стверджував, що демонтувати пам’ятник і перейменувати вулиці не можна, оскільки це призведе до порушення цілісності об’єкта культурної спадщини, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Труханов і активісти

Труханова звинувачують в нападах на одеських активістів та спробах їх вбивства. Найбільше про це говорить волонтер Сергій Стерненко, який звинувачує Труханова в трьох замахах на його життя. Втім, Стерненко – далеко не єдиний, на кого нападали «тітушки», за якими міг стояти Труханов.

22 вересня 2014 року в Одесі стріляли в одного з керівників міської організації партії «Сила людей» та громадського активіста Олега Михайлика. Його соратники підозрюють, що за нападом стоїть місцева влада.

Громадянство РФ

У вересні 2024 року волонтер Сергій Стерненко заявив, що отримав з російських баз даних інформацію, яка підтверджує наявність у Труханова громадянства РФ. Стерненко повідомив, що, за його даними, мер Одеси оформив також російську банківську карту. За його інформацією, це відбулося 9 лютого 2022 року – за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Труханов відповів, що правоохоронці вже неодноразово спростовували наявність у нього паспорта РФ. Ще у 2016 році журналісти заявляли, що Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями. У 2019 році з’явилася інформація, що міський голова Одеси через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.