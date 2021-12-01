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    На підприємстві Одеси сталася хімічна аварія (фото)

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    На відстані 50 метрів від місця де розлився хлор гранично допустимих концентрацій не спостерігають - На підприємстві Одеси сталася хімічна аварія (фото)
    На відстані 50 метрів від місця де розлився хлор гранично допустимих концентрацій не спостерігають
    фото пресслужба ДСНС

    Концентрація хлору перевищувала норму у 89 разів

    В Одесі на території промислового підприємства, що на вулиці Боровського, стався витік хімікатів. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області.

    Повідомлення про розгерметизацію ємності з хлором рятувальникам надійшло о 10:20.

    «На території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (об´єм 800 літрів) відбулась її розгерметизація та витік небезпечної речовини», – зазначається у повідомленні.

    За словами начальника групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Олександра Федорова, концентрація хлору перевищувала норму у 89 разів.

    Рятувальники розпиляли струмені води для осадження парів хлору. Після чого наклали бандаж та заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

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    На підприємстві Одеси сталася хімічна аварія (фото)
    На підприємстві Одеси сталася хімічна аварія (фото)
    На підприємстві Одеси сталася хімічна аварія (фото)

    На відстані 50 метрів від місця де розлився хлор гранично допустимих концентрацій не спостерігають.

    До слова, у Немирові, що на Вінниччині, на одному з підприємств із горловини залізничної цистерни стався витік безводного аміаку. Через аварію з підприємства евакуювали людей.

    Нагадаємо, у Чорному морі затонув турецький суховантаж Vera Su, що налетів на скелі біля північного узбережжя Болгарії. Зазначається, що на борту судна було близько 3 тисячі тонн карбаміду, який при потраплянні у воду у високій концентрації викликає швидке цвітіння фітопланктону, що виробляє небезпечний токсин.

    До слова, чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни.

    Теги: ДСНС Одеса рятувальники
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    На підприємстві Одеси сталася хімічна аварія (фото)