На підприємстві Одеси сталася хімічна аварія (фото)

На відстані 50 метрів від місця де розлився хлор гранично допустимих концентрацій не спостерігають

Концентрація хлору перевищувала норму у 89 разів

В Одесі на території промислового підприємства, що на вулиці Боровського, стався витік хімікатів. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про розгерметизацію ємності з хлором рятувальникам надійшло о 10:20.

«На території підприємства (назва та форма власності встановлюються) під час проведення робіт з ємністю, що містила хлор (об´єм 800 літрів) відбулась її розгерметизація та витік небезпечної речовини», – зазначається у повідомленні.

За словами начальника групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Олександра Федорова, концентрація хлору перевищувала норму у 89 разів.

Рятувальники розпиляли струмені води для осадження парів хлору. Після чого наклали бандаж та заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

На відстані 50 метрів від місця де розлився хлор гранично допустимих концентрацій не спостерігають.

До слова, у Немирові, що на Вінниччині, на одному з підприємств із горловини залізничної цистерни стався витік безводного аміаку. Через аварію з підприємства евакуювали людей.

Нагадаємо, у Чорному морі затонув турецький суховантаж Vera Su, що налетів на скелі біля північного узбережжя Болгарії. Зазначається, що на борту судна було близько 3 тисячі тонн карбаміду, який при потраплянні у воду у високій концентрації викликає швидке цвітіння фітопланктону, що виробляє небезпечний токсин.

До слова, чверть українців вважають проблеми екології загрозою для країни.