В Одесі горіла багатоповерхівка



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Під час гасіння пожежі евакуювали п'ятьох осіб

В Одесі у багатоповерховому будинку в суботу загорілися балкони трьох квартир.

Про це повідомляє у Фейсбуці ГУ ДСНС в Одеській області.

«17 серпня о 15:07 до Служби «101» надійшло повідомлення про загорання квартири на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в м.Одеса по проспекту Небесної сотні», - йдеться у повідомленні.

О 15:15 на місце виклику прибули рятувальники та встановили ,що горять три балкони на 7, 8 та 9 поверхах на загальній площі 15 кв. м. О 15:40 пожежу локалізували, а о 15:47 — загасили.

Під час гасіння пожежі евакуювали п'ятьох осіб. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі, збиток та власники квартир — встановлюються.

Від ДСНС залучалися сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.