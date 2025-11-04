Учителі з Одещини не отримали призначену урядом доплату. Нардеп звернувся до генпрокурора

За словами нардепа, педагоги не отримали щомісячну доплату у 2600 грн

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев отримав звернення від вчителів з Одещини. За словами педагогів, обіцяна щомісячна доплата так і не надійшла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гетманцева у Telegram.

«Кажуть, що з вересня обіцяна щомісячна доплата у 2600 грн, передбачена постановою уряду, так і не надійшла. Або її виплатили вибірково – без жодних пояснень. Учитель не має випрошувати те, що йому належить за законом. Це питання не лише про гроші – це про повагу до людей, які вчать наших дітей навіть у найскладніші часи», – йдеться у повідомленні.

Данило Гетманцев наголосив, що звернувся до генерального прокурора, аби перевірити ці факти.

«Я звернувся до генерального прокурора з проханням перевірити ці факти та дати оцінку діям посадовців, які допустили невиплати або зменшення доплат. Якщо зловживання підтвердяться – винні мають бути притягнуті до відповідальності. Повага до вчителя починається з чесного виконання обіцянок», – додав нардеп.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради України доручив Кабінету міністрів опрацювати правку до проєкту бюджету-2026, яка передбачає підвищення заробітної плати вчителів. Згідно з правкою №1076, з 1 вересня 2026 року щомісячний оклад педагогів середньої, професійної та фахової передвищої освіти має становити не менше трьох мінімальних зарплат.