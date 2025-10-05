Головна Країна Наука та освіта
Один із найкращих педагогів України вчить дітей, як пити і не п’яніти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Юрій Пахомов викладає хімію в Івано-Франківському ліцеї №24
фото: suspilne.media

Юрій Пахомов має синє волосся і використовує замість указки меч

Юрій Пахомов – учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. У 2025 році він потрапив до десятки найкращих педагогів за версією Global Teacher Prize Ukraine, а також переміг у номінації «Вибір українців». Чоловік вчителює з 2011 року. Як інформує «Главком», у інтерв’ю «Суспільному» він розповів, як вдається зацікавити учнів хімією.

На вході у кабінет хімії висять плакати із персонажами мультфільму «Рік і Морті», які пояснюють шкідливий вплив куріння та енергетиків на організм людини.

Плакати із персонажами мультфільму
Плакати із персонажами мультфільму
фото: suspilne.media

В іншому кінці класу живуть хомʼяк Персик та равлик Гадоліній. Обидвох Юрій Пахомов приніс із дому, щоб його вихованці могли відірватися від телефонів. Біля тваринок – настільні ігри та багато пластмасових корків, які потім передають волонтерам.

На вчительському столі – листівки із побажаннями, які діти залишили для педагога. На дошці прикріплені кілька портретів Юрія Пахомова – теж подарунки від учнів.

Меч, який Юрій Пахомов використовує як указку.
Меч, який Юрій Пахомов використовує як указку.
фото: suspilne.media

Біля столу – гільза, яку чоловік придбав на аукціоні, а поруч – великий меч, який він використовує, як указку.

«У дев'ятому класі в нас є класична тема, коли ми вивчаємо спирти та їхню шкідливість. Я дітям пропоную знайти лайфхаки, як пити й не п'яніти. І починаю пояснювати, як впливає кожен з них. Вони мають розуміти не просто, що це – зло, а чому. Завдання хіміка: пояснити, як воно працює. І паралельно я їм пояснюю, як його добувають в промислових межах. Ми ставимо бражку, настоюємо, є апарат, в дистиляції ми отримуємо там п’ять мілілітрів того спирту, і вони розуміють, як цей процес виходить», – говорить вчитель Юрій Пахомов.

Зараз Юрій Пахомов ходить із синім волоссям. Він каже: змінив колір, щоб підтримати свою ученицю. Вчитель пообіцяв пофарбувати своє волосся, якщо та вступить в університет.

Синє волосся і бражка на уроках. Інтерв’ю з Юрієм Пахомовим, який потрапив у ТОП-10 вчителів України

Нагадаємо, другий рік поспіль саме вчитель з Івано-Франківська здобуває перемогу у національній відзнаці «Вибір українців» від Global Teacher Prize Ukraine 2025. Ним став Юрій Пахомов, учитель хімії. Урочисту нагороду він отримав із рук першої леді України Олени Зеленської, яка особисто привітала його та всіх педагогів із професійним святом.

У 2024 році вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк здобула перемогу у національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Також  вона стала переможницєю у номінації «Вибір українців». 

Пані Леся, яка працює в Ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради, є однією з перших вчительок у своїй школі, хто почав працювати з інклюзивним класом. Вона прагне зробити навчання цікавим та ефективним для кожної дитини, розробляє методичні посібники та навчає інших педагогів.

Теги: вчитель Івано-Франківськ премія

