Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу
Наслідки атаки по мосту
фото: прем’єр-міністер Юлія Свириденко/Telegram

Україна намагається забезпечити максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону

Через ворожі удари по мосту поблизу селища Маяки на стратегічній трасі Одеса-Рені запроваджено обмеження для руху транспорту. Проте, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, проїзд повністю не перекритий. Під час брифінгу 19 грудня посадовець повідомив, що за останній тиждень регіон атакували близько 500 разів, використовуючи дрони та ракети різних типів, передає «Главком».

Кіпер наголосив, що обстріли магістралей мають на меті створення логістичних труднощів та суспільного резонансу. Наразі всім постраждалим під час атаки на міст надано медичну допомогу. Для забезпечення стабільності влада Одещини задіяла резервні маршрути, узгоджені з Силами оборони, а також домовилася про підтримку з урядом Молдови для допомоги пасажирам, які прямують за кордон. У заблоковані райони вже відправлено продукти, пенсії та готівку для банкоматів.

Ситуацію прокоментувала прем’єр-міністер Юлія Свириденко. Вона запевнила, що уряд терміново ліквідовує наслідки обстрілу мосту, який сполучає Одесу з Ізмаїлом. Основні заходи Кабміну включають:

  • розширення залізничного сполучення та спрощення умов для автобусних перевезень;
  • моніторинг цін для недопущення здорожчання пального та стабільна робота банківської системи;
  • створення умов для безперебійної роботи підприємств у регіоні.

Координацію дій усіх служб з відновлення сполучення та гуманітарної підтримки доручено віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі.

Нагадаємо, в четвер, 18 грудня, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Теги: Одеса Юлія Свириденко Одещина Ізмаїл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТЕК показала наслідки удару Росії по підстанції в місті Арциз
Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)
Вчора, 11:37
Як наголосила премʼєрка, завдяки нововведенню бізнес та критична інфраструктура зможуть працювати стабільніше
Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду
15 грудня, 12:51
Рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще двох
Масований удар по українській енергетиці: де найважча ситуація зі світлом
13 грудня, 12:14
Наслідки атаки на Одещину
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
13 грудня, 09:50
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
13 грудня, 01:54
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
12 грудня, 05:48
Більшість забруднень становить діоксид вуглецю – 17,4 тонни
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
9 грудня, 13:35
Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
9 грудня, 11:51
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
27 листопада, 07:57

Новини

Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу
Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу
Росія вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одещини: є загиблі
Росія вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одещини: є загиблі
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл
На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua