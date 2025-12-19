Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу

Україна намагається забезпечити максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону

Через ворожі удари по мосту поблизу селища Маяки на стратегічній трасі Одеса-Рені запроваджено обмеження для руху транспорту. Проте, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, проїзд повністю не перекритий. Під час брифінгу 19 грудня посадовець повідомив, що за останній тиждень регіон атакували близько 500 разів, використовуючи дрони та ракети різних типів, передає «Главком».

Кіпер наголосив, що обстріли магістралей мають на меті створення логістичних труднощів та суспільного резонансу. Наразі всім постраждалим під час атаки на міст надано медичну допомогу. Для забезпечення стабільності влада Одещини задіяла резервні маршрути, узгоджені з Силами оборони, а також домовилася про підтримку з урядом Молдови для допомоги пасажирам, які прямують за кордон. У заблоковані райони вже відправлено продукти, пенсії та готівку для банкоматів.

⚠️Рух через міст на трасі Одеса-Рені після ударів РФ не перекритий, але ускладнений, повідомив Кіпер.



Ситуацію прокоментувала прем’єр-міністер Юлія Свириденко. Вона запевнила, що уряд терміново ліквідовує наслідки обстрілу мосту, який сполучає Одесу з Ізмаїлом. Основні заходи Кабміну включають:

розширення залізничного сполучення та спрощення умов для автобусних перевезень;

моніторинг цін для недопущення здорожчання пального та стабільна робота банківської системи;

створення умов для безперебійної роботи підприємств у регіоні.

Координацію дій усіх служб з відновлення сполучення та гуманітарної підтримки доручено віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі.

Нагадаємо, в четвер, 18 грудня, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.