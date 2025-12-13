Головна Одеса Новини
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

В Одесі та області перебої з електропостачанням

Вночі 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Вибухи пролунали в Одесі та в інших містах області. Пишуть, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. Наразі в Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. 

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. 

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

