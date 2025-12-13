Головна Країна Події в Україні
Масований удар по українській енергетиці: де найважча ситуація зі світлом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще двох
фото: ДСНС

Від ракет і дронів постраждали п’ять регіонів, п'ятеро осіб поранені

Унаслідок нічних ударів по українській енергетиці без електропостачання зараз понад мільйон абонентів. Щонайменше п’ятеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Ракети та дрони Росія спрямувала на п’ять регіонів: Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину та Чернігівщину. Щонайменше п’ятеро людей отримали поранення, минулося без загиблих.

Станом на зараз рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще двох. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині.

Через загрозу повторних ударів в деяких регіонах рятувальники вимушені були припиняти гасіння вогню. Задля безпеки особового складу використовується дистанційне гасіння – роботизовану техніку та піноутворювачі.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

Також Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор. 

