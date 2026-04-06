Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу

Під ворожою атакою опинилися житлові будинки, об’єкти інфраструктури та адміністративні будівлі

Уночі російські окупанти завдали масованого удару по Одесі. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Приморський райони міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі. Також зафіксовано значні руйнування та пошкодження будівель і автомобілів. Ціллю росіян стали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та адміністративні будівлі.

За попередньою інформацією, загинуло три людини, серед яких дитина. Постраждали 10 людей, серед них дитина. Вогнеборці врятували чотири людини, з них одну дитину. Попри повторні сигнали повітряної тривоги рятувальники ліквідували всі пожежі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди. Залучено кінологічну службу. Від ДСНС та міської ради розгорнуто «Пункт незламності» та оперативний штаб. На місцях працюють психологи ДСНС та Національної поліції.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди. В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.