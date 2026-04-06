Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу

Ростислав Вонс
Аварійно-рятувальні роботи тривають
фото: ДСНС

Під ворожою атакою опинилися житлові будинки, об’єкти інфраструктури та адміністративні будівлі

Уночі російські окупанти завдали масованого удару по Одесі. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Приморський райони міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі. Також зафіксовано значні руйнування та пошкодження будівель і автомобілів. Ціллю росіян стали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та адміністративні будівлі.

Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу фото 1
Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі
фото: ДСНС

За попередньою інформацією, загинуло три людини, серед яких дитина. Постраждали 10 людей, серед них дитина. Вогнеборці врятували чотири людини, з них одну дитину. Попри повторні сигнали повітряної тривоги рятувальники ліквідували всі пожежі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди. Залучено кінологічну службу. Від ДСНС та міської ради розгорнуто «Пункт незламності» та оперативний штаб. На місцях працюють психологи ДСНС та Національної поліції.

Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу фото 2
За попередньою інформацією, загинуло три людини
фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди. В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

До слова,  у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Читайте також:

Читайте також

До ліквідації наслідків залучались 36 рятувальників
Унаслідок удару по Чугуєву є постраждалі: фото наслідків
2 квiтня, 07:57
Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров
В Одесі відбулося прощання з актором «Маски-шоу» Володимиром Комаровим (фото)
1 квiтня, 18:15
Уранці Луцьк опинився під ворожим обстрілом
Луцьк затягнуло димом після атаки РФ: влада звернулася до містян
1 квiтня, 09:03
Попри наявність за декілька десятків метрів спеціально облаштованих альтанок для приготування шашликів, громадяни розпалювали багаття безпосередньо поміж дерев
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
30 березня, 17:15
Депутат причетний до трагічної пожежі в Будинку профспілок, що сталась 2 травня 2014 року
Колишній депутат з Одещини постане перед судом за держзраду та співпрацю з ворогом
23 березня, 10:49
Обвинувачений залишив машину з вибухівкою біля кафе
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
22 березня, 16:15
Після завершення війни Еррера мріє змінити сферу діяльності та спробувати себе в акторській професії
Бетмен захищає Україну: історія мексиканця, який служить у ЗСУ
21 березня, 20:51
Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк
Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк
13 березня, 05:18
Кота виявили під час розбору зруйнованих конструкцій
Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ
6 березня, 10:20

Новини

Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу
Атака на Одесу: кількість жертв зросла
Атака на Одесу: кількість жертв зросла
Одеса. Відомо про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди
Одеса. Відомо про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
