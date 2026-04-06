Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Понад 10 тис. людей залишилися без світла

У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт. Про це повідомила пресслужба АТ «Чернігівобленерго», пише «Главком».

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів цього ж району. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!», – йдеться у повідомленні.

Також варто зазначити, що 5 квітня близько 18:30 атакували двома FPV-дронами Семенівку, що на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок цього пошкоджена школа №5.

Начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов розповів, що за попередніми даними, інформація про постраждалих чи загиблих не надходила. Наразі всі додаткові обставини події та обсяги руйнувань уточнюються.

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
