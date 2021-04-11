У Одесі зійшов із рейок трамвай №13

Трамвай зіштовхнувся з легковиком Toyota, травмувалася пасажирка

В Одесі на вулиці Толбухіна трамвай №13 зійшов з рейок. Він зіштовхнувся з легковиком Toyota, який від удару відкинуло на ще одну автівку Volkswagen.

Через ДТП частина дороги виявилася перекритою, було паралізовано рух іншого транспорту, повідомляє «Суспільне».

Унаслідок аварії травмувалася пасажирка легковика Toyota, її доправили до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події.

Раніше в Одесі старенька жінка кинулася під потяг.

Також в Одесі на одній із вулиці шматки фасаду будинку пошкодили припарковані автомобілі. Великі елементи фасаду обвалилися з кінотеатру «Одеса». Як повідомляють очевидці, одній машині камені розбили заднє скло і люк, а на інший залишили вм'ятини на капоті.

Тим часом, в Одесі анонсували роботи з відновлення будинку-пам'ятки на вулиці Ніжинській, 16, частина якого обвалилася 1 березня. На реставраційні роботи у мерії планують виділити 500 тисяч гривень. Відповідне рішення одеські депутати ухвалили на засіданні міськради.