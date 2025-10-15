Головна Одеса Новини
СБУ викрила агента ФБС, який готував комбіновану по Одесі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Служба безпеки затримала зловмисника і вилучила у нього смартфон із доказами злочинної діяльності
СБУ затримала коригувальника ФСБ, який «полював» на ППО в Одесі

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі російського агента, який збирав координати для підготовки нової комбінованої ракетно-дронової атаки РФ по місту. За даними СБУ, ворог завербував 52-річного одесита, який раніше потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські заклики у соціальній мережі «Однокласники». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

На замовлення кадрового співробітника ФСБ, особа якого вже встановлена, фігурант виконував низку розвідувальних завдань.

Відстеження ППО: Він на власному авто об’їжджав різні райони Одеси під час повітряних тривог, намагаючись зафіксувати позиції радіолокаційних станцій (РЛС), зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) та роботу мобільних вогневих груп.

Розвідка узбережжя: Агент також фотографував оборонні укріплення та місця зосередження особового складу українських військ на морському узбережжі.

Зібрані «звіти» він передавав своєму куратору з ФСБ.

Служба безпеки затримала зловмисника і вилучила у нього смартфон із доказами злочинної діяльності.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Агенту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліція та СБУ затримали начальника одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець вимагав від громадянина дві тис доларів США за повне врегулювання питань військового обліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Начальник районного відділу ТЦК та СП обіцяв громадянину за хабар сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі та надання відстрочки від призову під час мобілізації.

