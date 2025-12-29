Напередодні Нового року на Одещині зацвіло різноманіття квітів (фото)

У одеському нацпарку у грудні можна побачити дикі та садові квіти

На півдні Одеської області зафіксували природну аномалію. В українській Бессарабії біля Національного парку «Тузлівські лимани» зацвіло різноманіття квітів. Про це повідомив науковець та доктор біологічних наук Іван Русєв у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

Співробітник Національного природного парку Т«узлівські лимани» Іван Русєв розповів, що на території парку наприкінці грудня зацвіли квіти. «На дворі зима воєнного 2025 року, через пару днів починається Новий, 2026, рік, а в українській Бессарабії біля Національного парку«Тузлівські лимани» і на території самого нацпарку ще можна побачити дикі та садові квіти, що квітнуть», – написав науковець.

фото: Ivan Rusev/Facebook У природному парку на Одещині в грудні квітнуть квіти

На кадрах, якими поділився Іван Русєв, можна побачити різні квіти. У парку зараз квітнуть троянди різних кольорів та видів, проліски, хризантеми та інші гарні квіти.

Нещодавно, доктор біологічних наук та співробітник нацпарку Іван Русєв розповів, що в Одеській області у Національному природному парку «Тузлівські лимани» зацвіла та дала плоди алича. За словами Івана Русєва, протягом останнього місяця осені він спостерігав дивні фенологічні явища у Національному природному парку «Тузлівські лимани».

