В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
Рятувальники заявили, що постраждалих немає
В Одесі ввечері 10 серпня сталося часткове руйнування перекриття горища у чотириповерховому житловому будинку на вулиці Балківській. Обвалення, що сталось над сходовою кліткою на четвертому поверсі, заблокувало вхідні двері квартир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одещини.
Як повідомили в ДСНС, рятувальники оперативно прибули на місце події. Вони розблокували виходи для мешканців та розпиляли небезпечні конструкції, які могли впасти.
За даними ДСНС, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
