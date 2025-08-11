Головна Одеса Новини
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
За даними ДСНС, внаслідок інциденту ніхто не постраждав
фото: ДСНС Одещини

Рятувальники заявили, що постраждалих немає

В Одесі ввечері 10 серпня сталося часткове руйнування перекриття горища у чотириповерховому житловому будинку на вулиці Балківській. Обвалення, що сталось над сходовою кліткою на четвертому поверсі, заблокувало вхідні двері квартир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одещини.

В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах фото 1
фото: ДСНС Одещини
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах фото 2
фото: ДСНС Одещини

Як повідомили в ДСНС, рятувальники оперативно прибули на місце події. Вони розблокували виходи для мешканців та розпиляли небезпечні конструкції, які могли впасти.

В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах фото 3
фото: ДСНС Одещини

За даними ДСНС, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, поліція Одеської області офіційно підтвердила, що в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників. Трагедія сталася сьогодні, 10 серпня, вдень, у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини.

За попередніми даними, під час купання загинули жінка та двоє чоловіків. Їхні особи наразі встановлюються.

Теги: Одеса рятувальники ДСНС

В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
