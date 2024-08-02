Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»

Тільки «очищаючись», можна перемогти, наголосили в оперативному командуванні «Захід»

Оперативне командування «Захід» заявило, що перед законом усі рівні, в ЗСУ немає толерантності до тих, хто порушує закон. Про це повідомляє ОК «Захід»

«Хочемо наголосити, що у ЗСУ служить більше одного мільйона військових, які з честю захищають нашу Батьківщину. На жаль, іноді трапляються і такі ганебні випадки. Це в жодному разі не може кинути тінь на сотні тисяч героїв, які прямо зараз зі зброєю в руках воюють і знищують ворога», – наголосили у відомстві.

В ОК «Захід» також звернулися до інших військових та наголосили, що в ЗСУ немає толерантності до будь-кого, хто порушує закон: неважливо, чи це солдат, полковник, чи генерал. Перед законом усі рівні.

Нагадаємо, що керівник місцевого ТЦК організував корупційну схему. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць заробітки зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір «винагороди» залежав від виконаних завдань.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди), частиною третьою статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі), частинами другою, третьою статті 27 частиною третьою статті 28 частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою), частинами другою, третьоб статті 27 частиною третьою статті 28 частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі звернулися з клопотанням про тримання під вартою без права внесення застави.

нагадаємо, рівненський апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку, якого підозрюють у побитті підлеглого, з тримання під вартою на заставу в розмірі 454 200 грн. Про це повідомляє пресслужба суду.