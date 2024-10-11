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Одеські фехтувальники здобули призові місця на всеукраїнських турнірах

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Одеські фехтувальники здобули призові місця на всеукраїнських турнірах
На турнірі успішно виступив одеський спортсмен Нікіта Обухов, здобувши бронзову нагороду
фото: міськрада Одеси

Змагання, що походили на доріжках столичного Будинку фізичної культури та спорту «Динамо», зібрали 46 спортсменів та спортсменок

5-6 жовтня в Києві відбувся етап Всеукраїнської національної дитячої Ліги Миронюка – La flash Cup серед дітей 2014 р.н. та молодших.

У змаганнях брали участь юні фехтувальники з 7 областей України та м. Києва.

Одесу на турнірі представляли найменші за віком вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13.

Відмінно виступив на турнірі Стас Яремчук, поступившись у фінальному матчі тільки спортсмену з Кіровоградщини. Срібна медаль стала його першою нагородою на всеукраїнському рівні.

7 жовтня відбувся ХХ Всеукраїнський турнір з фехтування на шаблях серед кадетів на честь заслуженого тренера України Михайла Когута. Змагання, що походили на доріжках столичного Будинку фізичної культури та спорту «Динамо», зібрали 46 спортсменів та спортсменок з Києва, Нетішина, Одеси, Черкас, Миколаєва, Вишневого та Олександрії.

На турнірі успішно виступив одеський спортсмен Нікіта Обухов, здобувши бронзову нагороду.

Підготували спортсменів тренери-викладачі Олександр Васютін та Микита Столбунов. 

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Теги: Фехтування спорт Одеса

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