Одеські фехтувальники здобули призові місця на всеукраїнських турнірах
Змагання, що походили на доріжках столичного Будинку фізичної культури та спорту «Динамо», зібрали 46 спортсменів та спортсменок
5-6 жовтня в Києві відбувся етап Всеукраїнської національної дитячої Ліги Миронюка – La flash Cup серед дітей 2014 р.н. та молодших.
У змаганнях брали участь юні фехтувальники з 7 областей України та м. Києва.
Одесу на турнірі представляли найменші за віком вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13.
Відмінно виступив на турнірі Стас Яремчук, поступившись у фінальному матчі тільки спортсмену з Кіровоградщини. Срібна медаль стала його першою нагородою на всеукраїнському рівні.
7 жовтня відбувся ХХ Всеукраїнський турнір з фехтування на шаблях серед кадетів на честь заслуженого тренера України Михайла Когута. Змагання, що походили на доріжках столичного Будинку фізичної культури та спорту «Динамо», зібрали 46 спортсменів та спортсменок з Києва, Нетішина, Одеси, Черкас, Миколаєва, Вишневого та Олександрії.
На турнірі успішно виступив одеський спортсмен Нікіта Обухов, здобувши бронзову нагороду.
Підготували спортсменів тренери-викладачі Олександр Васютін та Микита Столбунов.
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