В Одесі на міські маршрути вийшли двоскладові вагони



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КП «Одесміськелектротранс» розпочало випуск двоскладових вагонів

В Одесі продовжують покращувати якість перевезень пасажирів у міському електротранспорті. КП «Одесміськелектротранс» розпочало випуск двоскладових вагонів. Тепер при капітальному ремонті рухомого складу відновлюють функцію, яка дозволяє працювати за системою двох одиниць (спарка), коли два вагона управляються з першого.

Спарены вагони почали працювати на маршруті №26 і курсують між Старосінної площею і 11-ю станцією Люстдорфської дороги в пікові години, коли пасажиропотік найбільш напружений.

Також спарені трамвайні вагони курсуватимуть між центром і Суворівським районом.