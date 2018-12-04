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    В Одесі на міські маршрути вийшли двоскладові вагони

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    В Одесі на міські маршрути вийшли двоскладові вагони

    КП «Одесміськелектротранс» розпочало випуск двоскладових вагонів

    В Одесі продовжують покращувати якість перевезень пасажирів у міському електротранспорті. КП «Одесміськелектротранс» розпочало випуск двоскладових вагонів. Тепер при капітальному ремонті рухомого складу відновлюють функцію, яка дозволяє працювати за системою двох одиниць (спарка), коли два вагона управляються з першого.

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    В Одесі на міські маршрути вийшли двоскладові вагони
    В Одесі на міські маршрути вийшли двоскладові вагони

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    Спарены вагони почали працювати на маршруті №26 і курсують між Старосінної площею і 11-ю станцією Люстдорфської дороги в пікові години, коли пасажиропотік найбільш напружений.

    Також спарені трамвайні вагони курсуватимуть між центром і Суворівським районом.

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