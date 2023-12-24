Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині працювали сили ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині працювали сили ППО
фото з відкритих джерел

На Хмельницьку область відбулася чергова атака ворожих дронів

У ніч на 24 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Facebook.

«Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!», – написав Тюрін.

Раніше повідомлялося, що після інтенсивних обстрілів 23 грудня було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на теплоелектростанції ДТЕК в прифронтовому регіоні. 

Також 23 грудня російські загарбники знову атакували Херсон, у результаті чого постраждали семеро людей. 

Як відомо, станом на ранок суботи, 23 грудня, у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

До слова, із настанням холодів як українські, так і російські війська, ймовірно, страждають від нашестя щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту. 

Теги: Хмельниччина вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи
24 листопада, 05:20
На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки та легкове авто
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
2 грудня, 06:40
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі
Вибух у Миколаєві, реакція Естонії та Литви на допуск росіян до Олімпіади: головне за ніч
9 грудня, 07:51
Під час повітряної тривоги в Києві лунали вибухи
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
16 грудня, 06:30
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
22 грудня, 03:00
Андрій Єрмак заявив, що РФ отримає відповідь за удар по цивільних
Масована атака на Київ: Банкова обіцяє Росії розплату
25 листопада, 07:39
В області працюють сили ППО
На Хмельниччині лунають вибухи, працює ППО
28 листопада, 22:32
СБУ у Росії підірвало стратегічну залізницю
Підрив залізниці між РФ і Китаєм: пропагандисти вигадали пояснення (фото)
30 листопада, 14:14
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
Вчора, 13:59

Події в Україні

На Хмельниччині працювали сили ППО
На Хмельниччині працювали сили ППО
Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали кілька тіл загиблих
Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали кілька тіл загиблих
Окупанти атакували Херсон: є постраждалі
Окупанти атакували Херсон: є постраждалі
У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину
У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
Зеленський назвав ключ до завершення війни в Україні
Зеленський назвав ключ до завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
25K
Київ замело снігом (фото, відео)
23K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
12K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів
9633
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому
8146
У Львові притягнули до відповідальності пенсіонерку, яка зламала собі щелепу в тролейбусі

Новини

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
22 грудня, 19:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua