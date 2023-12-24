На Хмельниччині працювали сили ППО

На Хмельницьку область відбулася чергова атака ворожих дронів

У ніч на 24 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Facebook.

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«Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!», – написав Тюрін.

Раніше повідомлялося, що після інтенсивних обстрілів 23 грудня було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на теплоелектростанції ДТЕК в прифронтовому регіоні.

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Також 23 грудня російські загарбники знову атакували Херсон, у результаті чого постраждали семеро людей.

Як відомо, станом на ранок суботи, 23 грудня, у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет.

До слова, із настанням холодів як українські, так і російські війська, ймовірно, страждають від нашестя щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.