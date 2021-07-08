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    В Одесі на тротуар з перехожими рухнув фасад будівлі (відео)

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    Внаслідок інциденту перехожі не постраждали - В Одесі на тротуар з перехожими рухнув фасад будівлі (відео)
    Внаслідок інциденту перехожі не постраждали
    Скріншот з відео

    Частини будівлі впали на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна

    В Одесі на тротуар впала частина фасаду будівлі. У цей момент там перебували пішоходи. Відео інциденту з'явилося у мережі.

    Відомо, що частини будівлі впали на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

    «Перше правило життя в Одесі: ходіть далі від стін і балконів», – пишуть користувачі соцмережі.

    На кадрах видно, як падає величезний шматок фасаду, а зовсім поруч перебувають дві дівчини. Їх не зачепило.

    Нагадаємо, 6 липня в Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка.

    Теги: Одеса аварія будинок
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    В Одесі на тротуар з перехожими рухнув фасад будівлі (відео)