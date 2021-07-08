В Одесі на тротуар з перехожими рухнув фасад будівлі (відео)

Частини будівлі впали на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна

В Одесі на тротуар впала частина фасаду будівлі. У цей момент там перебували пішоходи. Відео інциденту з'явилося у мережі.

Відомо, що частини будівлі впали на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

«Перше правило життя в Одесі: ходіть далі від стін і балконів», – пишуть користувачі соцмережі.

На кадрах видно, як падає величезний шматок фасаду, а зовсім поруч перебувають дві дівчини. Їх не зачепило.

Нагадаємо, 6 липня в Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка.