У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)
Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 180 тис.грн
У Вінниці правоохоронці затримали наркоторговця із розфасованим для продажу метадоном. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.
У 23-річного мешканця Тульчина, який у Вінниці подобово винаймав житло, при собі було понад 80 пакунків готових для продажу через закладки наркотиків. А під час обшуку в орендованому помешканні поліцейські знайшли ще 350 доз метадону.
За даними поліції, підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Тепер його затримали в процесуальному порядку, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 180 тисяч гривень.
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