У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)

Підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини

Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 180 тис.грн

У Вінниці правоохоронці затримали наркоторговця із розфасованим для продажу метадоном. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

У 23-річного мешканця Тульчина, який у Вінниці подобово винаймав житло, при собі було понад 80 пакунків готових для продажу через закладки наркотиків. А під час обшуку в орендованому помешканні поліцейські знайшли ще 350 доз метадону.

За даними поліції, підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Тепер його затримали в процесуальному порядку, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 180 тисяч гривень.

Тим часом, в Одесі судитимуть чотирьох людей за контрабанду кокаїну. Прокурори скерували до суду справу чотирьох громадян Ізраїлю, яких підозрюють у контрабанді понад 80 кг кокаїну з Республіки Перу. Про таке повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.