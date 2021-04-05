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    У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)

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    Підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини - У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)
    Підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини
    фото: vn.npu.gov.ua

    Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 180 тис.грн

    У Вінниці правоохоронці затримали наркоторговця із розфасованим для продажу метадоном. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

    У 23-річного мешканця Тульчина, який у Вінниці подобово винаймав житло, при собі було понад 80 пакунків готових для продажу через закладки наркотиків. А під час обшуку в орендованому помешканні поліцейські знайшли ще 350 доз метадону.

    За даними поліції, підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Тепер його затримали в процесуальному порядку, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 180 тисяч гривень.

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    У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)
    У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)
    У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)
    У Вінниці поліцейські вилучили 430 доз метадону у наркоторговця (фото)

    Тим часом, в Одесі судитимуть чотирьох людей за контрабанду кокаїну. Прокурори скерували до суду справу чотирьох громадян Ізраїлю, яких підозрюють у контрабанді понад 80 кг кокаїну з Республіки Перу. Про таке повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.

    Підозрюваних затримали наприкінці серпня минулого року. За версією слідства, вони намагалися незаконно переправити понад 80 кг кокаїну з Республіки Перу до України. Контрабандний вантаж митники виявили в одному з контейнерів, що прибув до Одеського морського торговельного порту. Там знайшли 114 брикетів кокаїну, більшість з яких мали маркування у вигляді літер та цифр. Правоохоронці переконані, таке маркування вказує на приналежність вантажу до конкретного наркосиндикату.

    Теги: наркотики Вінниччина
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