В Одесі оголошено штормове попередження

На Одещині 10 серпня вируватиме сильний вітер

У ніч проти середи, 10 серпня 2022 року, а також вдень в Одесі та Одеській області посилиться вітер. У регіоні оголошено штормове попередження. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вдень 10 серпня очікуються пориви північного вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом, особливо людей похилого віку, дітей та вагітних жінок.

Також у мерії просять не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

10 серпня в Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Нічна температура сягатиме 18-20°С, вдень 30-32°С.

В Одеській області також варто очікувати мінливу хмарність, вдень буде корорткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°С, вдень 27-32°С.