Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі оголошено штормове попередження

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Одесі оголошено штормове попередження
В Одесі посилиться вітер
фото з відкритих джерел

На Одещині 10 серпня вируватиме сильний вітер

У ніч проти середи, 10 серпня 2022 року, а також вдень в Одесі та Одеській області посилиться вітер. У регіоні оголошено штормове попередження. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вдень 10 серпня очікуються пориви північного вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с.

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом, особливо людей похилого віку, дітей та вагітних жінок.

Також у мерії просять не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

10 серпня в Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Нічна температура сягатиме 18-20°С, вдень 30-32°С.

В Одеській області також варто очікувати мінливу хмарність, вдень буде корорткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°С, вдень 27-32°С.

Читайте також: Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
Теги: прогноз погоди Одеса вітер

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон
Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон
31 липня, 06:20
Одесити ігнорують заборону на відвідування пляжів
Одесити масово купаються на замінованих пляжах, поліція не реагує (відео)
8 серпня, 09:33
На борту судні 26 тис тонн української кукурудзи
Із Одеського порту вийшло перше судно з українським зерном (відео)
1 серпня, 10:34

Новини

В Одесі оголошено штормове попередження
В Одесі оголошено штормове попередження
Сили ППО збили ракету над Одещиною
Сили ППО збили ракету над Одещиною
Одесити масово купаються на замінованих пляжах, поліція не реагує (відео)
Одесити масово купаються на замінованих пляжах, поліція не реагує (відео)
На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ
На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»
Рашисти вдарили ракетами по Одещині
Рашисти вдарили ракетами по Одещині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
86K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
86K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
50K
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
44K
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах
43K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)

Новини

Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14
Офіс президента оптимістично прокоментував вибухи на ворожому аеродромі
Вчора, 19:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту