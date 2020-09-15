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    В Одесі перевірять роботу електросирен

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    В Одесі перевірять роботу електросирен

    16 вересня з 14:00 до 14:30 – перевірка роботи електросирен у всіх районах Одеси

    Відповідно до регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік буде проведено комплексну перевірку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із запуском електросирен та гучномовців.

    Час запуску електросирен в Одесі – 16 вересня 2020 року з 14:00 до 14:30.

    Електросирени будуть вмикатись почергово у кожному районі міста.

    Інформація надана з метою запобігання можливим непорозумінням серед населення при переривчастому звучанні електросирен. 

    Одеса населення
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