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В Одесі під пам'ятником Дюку археологи знайшли залишки італійської фортеці

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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В Одесі під пам'ятником Дюку археологи знайшли залишки італійської фортеці
Спочатку на цій території був культурний шар італійської факторії, а згодом – османська фортеця
фото: з відкритих джерел

Над залишками фортеці можуть облаштувати скло, а контури споруди позначать плиткою іншого кольору

На Приморському бульварі в Одесі біля пам’ятника герцогу де Рішельє були знайдені археологічні матеріали генуезького походження XIV століття. Про це пише «Главком» з посиланням на видання platfor.ma.

Під час археологічних розкопок біля пам’ятника Дюку в Одесі знайшли матеріали генуезького походження 14 століття. За словами фахівців, артефакти свідчать, що на цій території спочатку був культурний шар італійської Джинестри, а згодом – османська фортеця.

Розкопки проводили студенти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського та співробітники Інституту археології НАН України.

Директор Департаменту культури Одеської міськради Іван Ліптуга розповів виданню, що тепер це стане одним з атрибутів універсальної цінності об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Розкопки в Одесі
Розкопки в Одесі
facebook.com/andrew.krasnozhon

«Над залишками фортеці на Приморському бульварі можуть облаштувати скло, а контури споруди позначать плиткою іншого кольору. Якщо такий задум затвердять, також вмонтуємо бронзову інформативну табличку, де буде роз’яснення – що було на цьому місці», – додав Іван Ліптуга.

Ще у 2021 році георадарні дослідження виявили на Приморському бульварі аномалію, не пов’язану з сучасними комунікаціями. Повторні роботи у 2025 році її підтвердили – ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського Андрій Красножон впевнений, що тут стояла кам’яна фортеця Хаджибей.

Нагадаємо, у травні на столичному Подолі було виявлено металевий контейнер, заповнений людськими кістками та черепами. Знахідка вагою у декілька тонн шокувала правоохоронців та викликала обурення наукової спільноти.

Також «Главком» писав, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток культури України.

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Теги: Одеса пам'ятник археологія

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