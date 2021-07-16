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    В Одесі поліцейський на навчаннях вистрілив собі в живіт

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    В Одесі поліцейський на навчаннях вистрілив собі в живіт

    Поліцейського госпіталізували в обласну лікарню

    В Одесі поліцейський отримав вогнепальне поранення під час навчальних стрільб. Правоохоронець випадково натиснув на курок та вистрілив собі в живіт з пістолета. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

    За даними співрозмовника одеського видання, лейтенант Приморського районного відділку Одеської поліції випадково впустив пістолет під час стрільб.

    Він спробував спіймати пістолет у повітрі, але в цей момент натиснув на гачок.

    В результаті пістолет вистрілив, куля потрапила в живіт поліцейського. Його госпіталізували в обласну лікарню.

    Одеська поліція поки що офіційно не коментувала дану інформацію.

    Тим часом дев’ятирічний хлопчик, в якого випадково вистрелив військовий у Новоград-Волинському Житомирської області, переніс важку операцію. 9-міліметрова куля пройшла навиліт крізь спину та зачепила багато органів. Про це розповів завідувач реанімації Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко

    Хлопчика з пістолета «Форт-17» поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом із табельним пістолетом, і куля потрапила дитині в спину.

    Військового, який поцілив в хлопчика вже затримано, йому оголосили про підозру.

    Теги: Одеса поліція
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    В Одесі поліцейський на навчаннях вистрілив собі в живіт