В Одесі поліція оголосила спецоперацію: зі слідчого ізолятора втік засуджений

У пресслужбі закликали всіх, хто володіє інформацією щодо розшукуваного, повідомляти до відділу поліції

З Одеського слідчого ізолятора втік 41-річний засуджений Сергій Кутафін, якого обвинувачують у крадіжці. Поліцейські розпочали в місті операцію «Сирена». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

За словами речниці Нацполіції Світлани Білецької, чоловік утік із СІЗО 20 липня. Для його затримання оголосили операцію «Сирена».

Засуджений має зріст 170- 175 см , худорлявої статури, темне волосся, коротка зачіска, очі карі, має подряпини на тілі та руках. Був одягнений у джинси синього кольору, без взуття.

Наразі його пошуком займається відділ поліції №1 Одеського районного управління поліції №1.

У пресслужбі закликали усіх, хто володіє інформацією щодо розшукуваного, повідомляти до відділу поліції №1 Одеського РУП №1 за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, в Одесі загинув 17-річний підліток, коли плавав у морі неподалік від пляжа на 11-й станції Великого Фонтану. За словами друзів, йому раптово стало погано.