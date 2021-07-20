В Одесі поліція оголосила спецоперацію: зі слідчого ізолятора втік засуджений
У пресслужбі закликали всіх, хто володіє інформацією щодо розшукуваного, повідомляти до відділу поліції
З Одеського слідчого ізолятора втік 41-річний засуджений Сергій Кутафін, якого обвинувачують у крадіжці. Поліцейські розпочали в місті операцію «Сирена». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.
За словами речниці Нацполіції Світлани Білецької, чоловік утік із СІЗО 20 липня. Для його затримання оголосили операцію «Сирена».
Засуджений має зріст 170-
Наразі його пошуком займається відділ поліції №1 Одеського районного управління поліції №1.
У пресслужбі закликали усіх, хто володіє інформацією щодо розшукуваного, повідомляти до відділу поліції №1 Одеського РУП №1 за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, в Одесі загинув 17-річний підліток, коли плавав у морі неподалік від пляжа на 11-й станції Великого Фонтану. За словами друзів, йому раптово стало погано.