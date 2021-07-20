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    В Одесі поліція оголосила спецоперацію: зі слідчого ізолятора втік засуджений

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    Засуджений має зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне волосся - В Одесі поліція оголосила спецоперацію: зі слідчого ізолятора втік засуджений
    Засуджений має зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне волосся
    Фото: Поліція Одещини

    У пресслужбі закликали всіх, хто володіє інформацією щодо розшукуваного, повідомляти до відділу поліції

    З Одеського слідчого ізолятора втік 41-річний засуджений Сергій Кутафін, якого обвинувачують у крадіжці. Поліцейські розпочали в місті операцію «Сирена». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

    За словами речниці Нацполіції Світлани Білецької, чоловік утік із СІЗО 20 липня. Для його затримання оголосили операцію «Сирена».

    Засуджений має зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне волосся, коротка зачіска, очі карі, має подряпини на тілі та руках. Був одягнений у джинси синього кольору, без взуття.

    Наразі його пошуком займається відділ поліції №1 Одеського районного управління поліції №1.

    У пресслужбі закликали усіх, хто володіє інформацією щодо розшукуваного, повідомляти до відділу поліції №1 Одеського РУП №1 за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію 102.

    Нагадаємо, в Одесі загинув 17-річний підліток, коли плавав у морі неподалік від пляжа на 11-й станції Великого Фонтану. За словами друзів, йому раптово стало погано.

    Теги: Одеса СІЗО чоловік злочинець
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    В Одесі поліція оголосила спецоперацію: зі слідчого ізолятора втік засуджений