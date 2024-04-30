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Поліція повідомила, чи каратимуть порушників комендантської години на Великдень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поліція повідомила, чи каратимуть порушників комендантської години на Великдень
Поліцейські проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками комендантської години
фото з відкритих джерел

Комендантська година діє майже в усіх областях України

На Великдень в Україні діятиме комендантська година. Зокрема, поліцейські слідкуватиму за дотриманням правил. Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону.

За словами Ахрамєєва, поліцейські проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками комендантської години.

«Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди», – сказав він.

Також Ахрамєєв сподівається, що громадяни «не створюватимуть додаткову роботу для поліції».

Нагадаємо, російські війська готують ракетні провокації по Україні на Великодні свята.

Як повідомлялося, відділення «Нової Пошти» не працюватимуть на Великдень 2024 року.

До слова, Великодній кошик у 2024 році буде дорожчим від торішнього на 17,6% та становитиме 1422 гривні. За розрахунками науковців, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.

Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
Теги: Національна поліція України комендантська година Великдень 2024 порушник

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