В Одесі прийнято Міський план протиепідемічних заходів



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Міський план щодо зниження ризиків інфікування новим коронавірусом Covid-19 в Одесі регламентує дії відповідальних органів у різні періоди поширення захворювання

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Комісія ТЕБ та НС) прийняла Міський план протиепідемічних заходів щодо зниження ризиків інфікування новим коронавірусом Covid-19 у м. Одесі.

План розроблений на підставі Національного і регіональних планів, рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також досвіду країн, у яких коронавірус уже отримав масове поширення.

Документ складається з п'яти розділів, які чітко регламентують дії відповідальних органів у різні періоди поширення коронавірусу.

Перший розділ - це перелік превентивних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу на території м. Одеси.

Другий розділ регламентує дії посадових осіб у разі виявлення в Одесі першого зараженого коронавірусом Covid-19 і включає в себе алгоритм дій безпосередньо з пацієнтом, а також заходи щодо виявлення і спостереження за контактними особами.

Третій розділ передбачає оголошення загальноміського карантину.

У разі поширення захворювання, в Одесі починає діяти четвертий розділ Плану - введення надзвичайного стану.

П'ятий розділ - регламентує взаємодію всіх державних і муніципальних структур на період дії в Одесі надзвичайного стану.

У всіх населених пунктах України вже діє заборона на відвідування навчальних закладів усіх форм власності та сфери управління.

Забороняється проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Порушення Постанови Кабінету Міністрів України тягне за собою юридичну відповідальність.

Розпорядження Одеського міського голови № 212 від 13.03.2020 р. «Про заходи щодо зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, у м. Одесі»

План заходів щодо запобігання коронавірусу COVID-19 в м. Одесі.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.