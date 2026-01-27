Головна Одеса Новини
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
фото: Сергій Лисак

В Одесі зросла кількість жертв масованої атаки дронів

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіло другого загиблого внаслідок атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Лисака.

Під час розбору завалів житлового будинку на вулиці Прохорівській (район неподалік від «Привозу») рятувальники деблокували тіло чоловіка. Це вже друга офіційно підтверджена жертва російського терору в місті за сьогодні.

«На жаль, кількість жертв російської атаки зростає... Мої щирі співчуття рідним та близьким», – зазначив очільник МВА Сергій Лисак.

Як відомо, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками.

«Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна», – повідомив глава ОВА.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою сталося руйнування квартири на другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири з другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку.

