Окупанти атакували Одесу дронами: є загиблий (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Одесу дронами: є загиблий (оновлено)
Наслідки атаки на Одесу
На місцях влучань працюють екстрені служби

Цієї ночі російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. Наслідки повідомила місцева влада, пише «Главком».

Оновлено. Через російську атаку загинув чоловік, повідомили в МВА.

За повідомленням очільника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.

«Виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди», – написав він.

Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

На місцях працюють усі екстрені та комунальні служби.

Також місцеві канали поширили перші кадри після російських влучань.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві. 

Також повідомлялось, що унаслідок нічного ворожого обстрілу у ніч проти 4 лютого в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці.

Теги: обстріл пожежа Одеса

