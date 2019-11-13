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    В Одесі реставрують фасади в історичному центрі міста

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    В Одесі реставрують фасади в історичному центрі міста

    В історичному ареалі Одеси проводять реставрацію фасадів і покрівель будівель

    В Одесі проводяться ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичному ареалі міста.
    Реставрація проходить у рамках Міської комплексної програми збереження і розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.

    Про це в понеділок, 11 листопада 2019 року, на апаратній нараді повідомив начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Павло Остапенко.

    Так, ремонтно-реставраційні роботи проводяться на десяти будинках:

    • вул. Гоголя, 5
    • вул. Гоголя, 7
    • вул. Гоголя, 9
    • вул. Ланжеронівська, 21 / Гаванна, 9
    • вул. Ланжеронівська, 24а
    • вул. Пушкінська, 78
    • вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової
    • вул. Рішельєвська, 16 / ріг вул. Буніна, 20
    • вул. Рішельєвська, 38
    • вул. Спиридонівська, 10

    Підготовчі до реставрації роботи проводяться ще за десятьма адресами:

    • вул. Дерибасівська, 7;
    • вул. Дерибасівська, 19;
    • вул. Дерибасівська, 31 ріг пров. Віцеадмірала Жукова, 2;
    • вул. Ланжеронівська, 19;
    • вул. Ланжеронівська, 26;
    • вул. Ланжеронівська, 17;
    • вул. Пушкінська, 8;
    • вул. Пушкінська, 16 (ріг Буніна);
    • вул. Рішельєвська, 11;
    • вул. Рішельєвська, 12.

    Розроблено проєктно-кошторисну документацію на ремонтно-реставраційні роботи, яка на сьогодні знаходиться на різних стадіях проходження державної експертизи ще щодо 11-ти будівель історичного центру:

    • вул. Буніна, 8;
    • вул. Преображенська, 62 ріг вул. Троїцької, 60;
    • вул. Пушкінська, 7;
    • вул. Пушкінська, 13;
    • вул. Пушкінська, 31;
    • вул. Пушкінська, 33;
    • вул. Пушкінська, 35;
    • вул. Пушкінська, 45;
    • вул. Пушкінська, 46;
    • вул. Пушкінська, 74;
    • вул. Пушкінська, 76.
    Одеса реставрація
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