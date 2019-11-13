В Одесі реставрують фасади в історичному центрі міста
В історичному ареалі Одеси проводять реставрацію фасадів і покрівель будівель
В Одесі проводяться ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичному ареалі міста.
Реставрація проходить у рамках Міської комплексної програми збереження і розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.
Про це в понеділок, 11 листопада 2019 року, на апаратній нараді повідомив начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Павло Остапенко.
Так, ремонтно-реставраційні роботи проводяться на десяти будинках:
- вул. Гоголя, 5
- вул. Гоголя, 7
- вул. Гоголя, 9
- вул. Ланжеронівська, 21 / Гаванна, 9
- вул. Ланжеронівська, 24а
- вул. Пушкінська, 78
- вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової
- вул. Рішельєвська, 16 / ріг вул. Буніна, 20
- вул. Рішельєвська, 38
- вул. Спиридонівська, 10
Підготовчі до реставрації роботи проводяться ще за десятьма адресами:
- вул. Дерибасівська, 7;
- вул. Дерибасівська, 19;
- вул. Дерибасівська, 31 ріг пров. Віцеадмірала Жукова, 2;
- вул. Ланжеронівська, 19;
- вул. Ланжеронівська, 26;
- вул. Ланжеронівська, 17;
- вул. Пушкінська, 8;
- вул. Пушкінська, 16 (ріг Буніна);
- вул. Рішельєвська, 11;
- вул. Рішельєвська, 12.
Розроблено проєктно-кошторисну документацію на ремонтно-реставраційні роботи, яка на сьогодні знаходиться на різних стадіях проходження державної експертизи ще щодо 11-ти будівель історичного центру:
- вул. Буніна, 8;
- вул. Преображенська, 62 ріг вул. Троїцької, 60;
- вул. Пушкінська, 7;
- вул. Пушкінська, 13;
- вул. Пушкінська, 31;
- вул. Пушкінська, 33;
- вул. Пушкінська, 35;
- вул. Пушкінська, 45;
- вул. Пушкінська, 46;
- вул. Пушкінська, 74;
- вул. Пушкінська, 76.