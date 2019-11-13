В Одесі реставрують фасади в історичному центрі міста



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В історичному ареалі Одеси проводять реставрацію фасадів і покрівель будівель

В Одесі проводяться ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичному ареалі міста.

Реставрація проходить у рамках Міської комплексної програми збереження і розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.

Про це в понеділок, 11 листопада 2019 року, на апаратній нараді повідомив начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Павло Остапенко.

Так, ремонтно-реставраційні роботи проводяться на десяти будинках:

вул. Гоголя, 5

вул. Гоголя, 7

вул. Гоголя, 9

вул. Ланжеронівська, 21 / Гаванна, 9

вул. Ланжеронівська, 24а

вул. Пушкінська, 78

вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової

вул. Рішельєвська, 16 / ріг вул. Буніна, 20

вул. Рішельєвська, 38

вул. Спиридонівська, 10

Підготовчі до реставрації роботи проводяться ще за десятьма адресами:

вул. Дерибасівська, 7;

вул. Дерибасівська, 19;

вул. Дерибасівська, 31 ріг пров. Віцеадмірала Жукова, 2;

вул. Ланжеронівська, 19;

вул. Ланжеронівська, 26;

вул. Ланжеронівська, 17;

вул. Пушкінська, 8;

вул. Пушкінська, 16 (ріг Буніна);

вул. Рішельєвська, 11;

вул. Рішельєвська, 12.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на ремонтно-реставраційні роботи, яка на сьогодні знаходиться на різних стадіях проходження державної експертизи ще щодо 11-ти будівель історичного центру: