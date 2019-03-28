В Одесі проводять інформатизацію міських медзакладів



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Для одеських медзакладів закуплено комп'ютерне обладнання та організовані локальні обчислювальні мереж

У рамках реалізації муніципальної програми «Здоров'я» у 2018 році була проведена масштабна інформатизація міських лікувально-профілактичних закладів, а також розпочато роботи зі створення в Одесі єдиного інформаційного медичного простору.

Всі Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), дитячі міські поліклініки і міська студентська поліклініка за рахунок міського бюджету були оснащені персональними комп'ютерами і багатофункціональними пристроями, відповідно до табеля оснащення закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу.

Для 11-ти ЦПМСП, до складу яких входять 59 сімейних амбулаторій, семи дитячих поліклінік та студентської поліклініки було придбано 264 комп'ютери і 542 багатофункціональних пристрої. На закупівлю обладнання з міського бюджету виділено 9 млн. 443 тис. гривень.

З урахуванням купленого раніше комп'ютерного обладнання, в міських медзакладах первинної ланки організовано 542 автоматизованих робочих місця для сімейних лікарів і педіатрів. Це дозволяє здійснити реєстрацію медичних закладів і лікарів у Національній системі «Електронне здоров'я» eHealth, проводити висновок декларацій з пацієнтами і працювати з модулем запису до лікаря.

У всіх медзакладах первинної ланки Одеси впроваджено систему електронного запису на прийом до лікарів. Робота дитячих поліклінік організована через медичну інформаційну систему «Поліклініка без черг», робота ЦПМСП та студентської поліклініки - через систему Helsi.

Для побудови системи обміну даними і локальних обчислювальних мереж також було придбано 48 маршрутизаторів, 86 комутаторів і 2 сервери.

У 2018 році були організовані 33 сегменти локальних обчислювальних мереж для сімейних амбулаторій. На ці цілі було спрямовано 18,9 млн. гривень, зокрема на проведення проектних і монтажних робіт, організацію високошвидкісних каналів Інтернет, роботи зі створення комплексної системи захисту інформації.

У 2019 запланована організація 16 сегментів локальних обчислювальних мереж для дитячих поліклінік, міської студентської поліклініки і Центру невідкладної медичної допомоги.

Крім того, минулого року для одеських медиків за кошти міського бюджету закуплено 600 смартфонів.