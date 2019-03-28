Ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань виплатять разову грошову допомогу



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Департамент праці та соціальної політики повідомляє про розміри виплати щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та іншим категоріям громадян

20 березня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 237 «Деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Прийнятим документом встановлюються розміри і порядок виплати щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, які постраждали, учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також жертвам нацистських переслідувань.

Згідно з прийнятим урядом рішенням виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня в 2019 році передбачено в таких розмірах:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи - 3850 гривень; II групи - 3400 гривень; III групи - 2950 гривень;

2) учасникам бойових дій, які постраждали, учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1295 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3850 гривень;

4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, що не вступали в шлюб вдруге, - 840 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога - 530 гривень.