В Одесі проводять ремонт Єврейської лікарні



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В Одеській міській клінічній лікарні №1 розпочато капітальний ремонт головного корпусу

В Одесі проводять масштабний капітальний ремонт і реконструкцію комплексу споруд міської клінічної лікарні №1 (Єврейської лікарні), який є пам'яткою містобудування і архітектури місцевого значення.

Єврейська лікарня, заснована в 1800 році, сьогодні є потужним багатопрофільним медичним комплексом, виконує функції лікарні інтенсивного лікування та лікарні швидкої допомоги для одеситів. Важливість цього медичного закладу для Одеси обумовлює необхідність його модернізації, оснащення новітнім медичним обладнанням та створення комфортних умов перебування пацієнтів.

Цього року на замовлення управління капітального будівництва Одеської міськради за рахунок коштів міського бюджету Одеси розпочато виконання ремонтно-реставраційних робіт головного корпусу лікарні відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Проводяться реставрація фасаду та покрівлі будівлі головного корпусу, ремонтно-реставраційні роботи покрівлі та кроквяної системи.

У рамках реставрації головного корпусу літера В проведено демонтаж старих підлог, залита нова стяжка підлоги, змонтовані нові внутрішні системи каналізації, виконується прокладка внутрішніх електромереж, готується каркас до монтажу настінних медичних панелей.

Після завершення ремонтних робіт у будівлі літера В буде розміщено сучасне відділення реанімації, оснащене новим медичним обладнанням та меблями. Минулого року для МКЛ №1 була закуплена медична апаратура загальною вартістю понад 6 мільйонів гривень для надання пацієнтам екстреної медичної допомоги.

Створення у відремонтованій будівлі єдиного комплексу в складі приймального відділення та реанімаційного блоку забезпечить пацієнтів, що екстрено надходять до лікарні, всім комплексом ургентної допомоги в межах однієї будівлі. Робота приймально-діагностичного відділення з можливістю надання екстреної допомоги забезпечить відповідність Рамковим вимогам до лікарень інтенсивного лікування другого рівня.

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету Одеси проводяться заходи з капітального ремонту інженерних мереж та елементів благоустрою на території лікарні. Ведеться розробка проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт інших корпусів лікарні.