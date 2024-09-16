Колишній гігант американського авіапрому відправляється на біржове звалище – Bloomberg

Акції Boeing дедалі менше цікавлять інвесторів, а рейтинг авіабудівної корпорації падає

Корпорацію Boeing останніми роками переслідує безперервна низка проблем. З квітня кредитний рейтинг символу американського авіапрому на рівні Baa3, але рейтингове агентство Moody's має намір переглянути його у бік зниження. Це відправить акції колишньої гордості США до спекулятивного «сміттєвого» сегменту ринку, тобто на біржове звалище, оскільки інвесторам вони будуть не потрібні. Про це пише Bloomberg.

У публікації наголошується, що прогнози експертів щодо корпорації Boeing виглядають песимістично. «Boeing безуспішно виборює збереження свого інвестиційного рейтингу. Компанія має понад $45 млрд чистого боргу, вимушено скоротивши виробництво. Наразі ситуація посилилася страйком робітників, оголошеним напередодні», – йдеться у матеріалі.

Падіння інвестиційного рейтингу на «сміттєвий» рівень збільшить витрати Boeing на тлі спроб корпорації пожвавити свої цивільні та оборонні проєкти. Авіавиробник катастрофічно втрачає гроші на деяких оборонних контрактах, а космічний підрозділ переслідують гігантські перевитрати коштів. При цьому близько 33 тис. робітників на основних підприємствах Boeing відхилили нову трудову угоду та влаштували страйк. Поки незрозуміло, наскільки тривалою і руйнівною вона може виявитися.

«Агентство Fitch Ratings також заявило у п'ятницю, що інвестиційний рейтинг Boeing має «обмежений запас міцності для удару». Як і Moody's, Fitch опустив Boeing на щабель перед спекулятивним рівнем. Те саме стосується і агентства Standard & Poor's, яке оцінює Boeing на рівні BBB», – підсумувало ЗМІ.

До слова, американська авіабудівна корпорація Boeing погодилася визнати провину в шахрайстві та злочинній змові для завершення розслідування Мін'юстом США двох авіакатастроф. Мова про літаки серії 737 MAX авіакомпаній Lion Air та Ethiopian Airlines.