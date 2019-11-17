Смертельна ДТП у Харкові: захист Дронова оскаржив вирок



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Засуджений Геннадій Дронов Фото: MediaPort

Захист Дронова подав скаргу в Касаційний кримінальний суд Верховного суду України

Захист засудженого на 10 років ув’язнення за смертельне ДТП у Харкові Геннадія Дронова оскаржив вирок.

Про це «Інтерфакс-Україна» заявив адвокат Сергій Перепелиця.

Зазначається, що захист Дронова подав скаргу в Касаційний кримінальний суд Верховного суду України.

«Подали касаційну скаргу. Я більше не його адвокат, у нас закінчився договір. Скаргу подавав новий адвокат», - сказав Перепелиця.

Він був адвокатом Дронова на стадії досудового слідства і під час розгляду справи у Київському районному суді Харкова та Харківському апеляційному суді.

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.