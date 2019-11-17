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    Кримінал

    Смертельна ДТП у Харкові: захист Дронова оскаржив вирок

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    <p>Засуджений Геннадій Дронов</p> - Смертельна ДТП у Харкові: захист Дронова оскаржив вирок

    Засуджений Геннадій Дронов

    Фото: MediaPort

    Захист Дронова подав скаргу в Касаційний кримінальний суд Верховного суду України

    Захист засудженого на 10 років ув’язнення за смертельне ДТП у Харкові Геннадія Дронова оскаржив вирок.

    Про це «Інтерфакс-Україна» заявив адвокат Сергій Перепелиця.

    Зазначається, що захист Дронова подав скаргу в Касаційний кримінальний суд Верховного суду України.

    «Подали касаційну скаргу. Я більше не його адвокат, у нас закінчився договір. Скаргу подавав новий адвокат», - сказав Перепелиця.

    Він був адвокатом Дронова на стадії досудового слідства і під час розгляду справи у Київському районному суді Харкова та Харківському апеляційному суді.

    Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

    Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

    Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

    У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.

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